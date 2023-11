Le frasi dolorose che le coppie in PMA sentono

«Ma tu non puoi semplicemente impegnarti per concepire un bambino normalmente, come fanno tutte le coppie del mondo?». «Se vuoi te lo spiego io come si fanno i figli!». «Sei troppo stressata, smetti di pensarci e rimarrai incinta». «Se non sei rimasta incinta finora, evidentemente Dio ha un disegno diverso». «Hai un bel marito, una casa, un lavoro, potresti accontentarti». «Ah, fate PMA? E di chi è colpa: tua o sua?». Anche se non si hanno figli, queste frasi squarciano il cuore come coltelli.

Difficile non provare dolore, se si tenta anche solo lontanamente di mettersi nei panni di una coppia in un percorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Eppure queste frasi le abbiamo sentite tutti, in conversazioni quotidiane, magari durante una pausa caffè o in situazioni assolutamente informali, ovvero al di fuori dell’ambiente medic





Più del 3% del totale dei piccoli che vengono al mondo in Italia oggi nasce …

Dopo il rallentamento dovuto al Covid nel 2022 è ripresa la corsa, con circa 16.000 nascite. E dall'anno prossimo tutte le Regioni dovranno assicurarla gratuit…

