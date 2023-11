Le foto delle manifestazioni in sostegno della Palestina in giro per il mondo

Sabato in molte grandi città di diversi paesi del mondo centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni in sostegno della popolazione della Striscia di Gaza e della causa palestinese. Le proteste sono state organizzate dopo che nell’ultima settimana l’esercito israelianoi bombardamenti e i combattimenti nella Striscia di Gaza con notevoli conseguenze per la popolazione rimasta con scarse scorte di cibo e acqua.

Una delle manifestazioni più partecipate si è tenuta a Londra, nel Regno Unito: secondo la polizia si sono radunate tra le 50mila e le 70mila persone, mentre gli organizzatori parlano di 500mila partecipanti.

