Le forze armate israeliane assediano Gaza City. Attesa per il discorso di Nasrallah, leader del partito sciita libanese. Stanno cercando di distoglierci dal concentrarci su Gaza, noi siamo concentrati su Hamas. Israele prosegue l'operazione nella Striscia di Gaza e si prepara a stringere l'assedio su Gaza City, dove reparti delle forze armate (Idf) sono già entrati

. Alla domanda su un potenziale cessate il fuoco, il portavoce delle Idf Daniel Hagari sottolinea: 'Il termine 'cessate il fuoco' non è affatto sul tavolo al momento'. 'Le nostre truppe hanno completato l'accerchiamento di Gaza City, il centro dell'attività di Hamas'. Israele per ora non intende dedicare troppa attenzione e risorse al contrasto dei gruppi terroristici sostenuti dall'Iran, tra cui gli Hezbollah del Libano e gli Houthi dello Yemen. C'è uno 'stato di attesa' per ciò che dirà oggi, venerdì, il segretario generale del partito sciita libanese, Hassan Nasrallah, apparendo per la prima volta in tv dall'inizio della guerra tra Hamas ed Israele. Lo scrivono i media arabi domandandosi se il discorso del capo del partito sciita porterà qualcosa di nuovo ed esprimerà un sostegno chiaro e tangibile ai suoi alleati, contro Israele. Nasrallah, di solito prodigo di apparizioni sui media, anche su questioni minori, è stato a lungo assente dagli scherm

:

AGENZİA_ANSA: Hamas, bombe israeliane vicino all'ospedale di Gaza CityLe autorità di Hamas hanno denunciato un bombardamento israeliano nei pressi del principale ospedale di Gaza City, l'Al Shifa, con diverse vittime. (ANSA). (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Hamas, bombe israeliane vicino all'ospedale di Gaza CityLe autorità di Hamas hanno denunciato un bombardamento israeliano nei pressi del principale ospedale di Gaza City, l'Al Shifa, con diverse vittime. (ANSA). (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Hezbollah, il leader Nasrallah: 'I morti di Gaza sono martiri'Il discorso più atteso, quello più temuto. Il leader e fondatore di Hezbollah, Hassan Nasrallah, rompe 4 settimane di silenzio esprimendo il pieno sostegno all'attacco di Hamas.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

ADNKRONOS: Israele-Gaza, Nasrallah: 'Non c'è guerra più giusta di questa''Siamo pronti al sacrificio, a dare tutto'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Jenin, la piccola Gaza che è pronta alla guerra e non aspetta NasrallahNell’unica città della Cisgiordania bombardata da Israele il conflitto è già iniziato, nonostante il silenzio di Hezbollah. “Qui nessuno ha niente da perdere, …

Fonte: repubblica | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Nasrallah, tutte le vittime di Gaza sono martiri'Siamo già in guerra dall'8 ottobre, la battaglia contro l'occupante sionista è legittima, siamo pronti al sacrificio', ha detto il leader di Hezbollah in un discorso pubblico trasmesso in diretta tv, seguito da migliaia di persone nelle piazze in Libano e anche in Iraq...

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »