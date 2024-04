Le donne sono le più colpite dai problemi alle vene: poco più della metà di loro ne soffre, contro il 25% di quella maschile. I fattori di rischio sono molti, ma familiarità e stile di vita sono le cause principali dello sviluppo dei problemi circolatori. La gravidanza, il parto, il sovrappeso, l'esposizione al sole e al calore, stare a lungo in piedi, una vita sedentaria, il fumo e l'alcol sono tutti fattori di rischio.

Anche le madri hanno un'incidenza maggiore, che aumenta con il numero dei figli

