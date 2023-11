Le donne francesi e il profumo prima di dormire

Le donne francesi lo sanno da molto tempo. Mettere il profumo prima di dormire è un rituale che induce il relax e favorisce il riposo. Ecco come praticarlo Se si tratta di dormire meglio, le donne francesi hanno un piccolo trucco da insegnarci, un'abitudine che ha a che vedere con il profumo. La cosa non deve stupire, visto il rapporto particolarmente stretto che da secoli lega le nostre vicine d'Oltralpe alle fragranze (da loro, dopo tutto, abbiamo imparato a profumarci i capelli).

Parliamo della pratica di accompagnare il riposo notturno all'utilizzo di una specifica fragranza, che, appunto, deve essere diversa da quella che si indossa durante il giorno. La make-up artist Violette, direttrice creativa del maquillage Guerlain, ha spiegato di aver appreso dalle donne della sua famiglia la tradizione di avere un profumo da indossare solo in casa: «Sul mio comodino non manca mai El Nabil, uno scent al muschio bianco che acquisto in Marocco», ha raccontato. «Di giorno indosso Lipstick Rose di Frédéric Malle, ma la sera uso sempre il muschio

