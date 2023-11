Quali sono le cattedrali più popolari d’Italia? Musement, la piattaforma per prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, ha realizzato una ricerca per scoprirlo. Sono state analizzate più di 300 cattedrali e concattedrali in tutto il paese, per poi stilare una classifica delle 15 chiese che hanno ricevuto il maggior numero di recensioni su Google. Con oltre 137.000 recensioni, il Duomo di Milano è in cima al podio. L'enorme cattedrale di Piazza del Duomo è una delle più grandi al mondo.

La chiesa presenta diversi stili architettonici e mescola magistralmente gli elementi del gotico internazionale con la tradizione lombarda. I pinnacoli e le guglie sono il segno distintivo del monumento e salendo sulle terrazze possono essere ammirati in tutto il loro splendore. Inoltre, sulla guglia più alta del duomo si trova la Madonnina, il simbolo indiscusso della città. La Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze riceve 87.719 recensioni. La Cattedrale vanta la torre muraria più grande del mondo

