Le cancellerie Ue e la nuova stretta per combattere le Hamas d'Europa

Francia contro l'abaya in classe, Germania con mano ferma sulle associazioni pro Hamas, Italia che presidia le moschee (anche dall'interno) con maggior raccolta e scambio di informazioni. No a scontri di civiltà, ma senza più silenzi su una realtà che per due decenni si è scelto di non considerare: l'islam politico cresciuto tra recriminazioni, proteste e pratiche proprie dei Paesi arabi mixate alla propaganda anti ebraica di Hamas.

Macron ha iniziato dichiarando guerra ai simboli dell'islam militante nelle scuole e ai proclami di certi imam; il suo ministro dell'Educazione l'ha giurata a oltre mille ragazzini imbevuti d'odio, e il 6 novembre, alla riapertura delle scuole, saranno esclusi in 183 per aver contestato il ricordo del prof ucciso il 13 ottobre da un ex alunno musulmano radicalizzato. Proprio i minorenni, hanno imposto una prima riflessione Ue allo scorso vertice Affari Interni.

Compreso il potenziale rischio, l'Ue dice addio all'approccio auto-censorio e tollerante, in cui le comunità islamiche sono state considerate immuni dal terrore per la presunta «vigilanza» delle moschee: legittimate, in cambio del rispetto formale delle leggi; mentre la libertà di quei musulmani a cui l'occidente piaceva magari più della Striscia di Gaza (e dei suoi gestori) veniva messa a rischio finendo talvolta «ostaggio» di dettami ad personam...

Per combattere le «Hamas d'Europa», l'Ue abbandona la strategia dello struzzo che ha fatto a lungo optare le cancellerie per il benaltrismo fino ad accettare pratiche del Levante. Velo, qamis, sovrapposizione tra religione e politica per risolvere beghe casalinghe. Tutto tollerato.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ADNKRONOS: Guerra Gaza, violenti combattimenti tra esercito e Hamas: news di oggi 31 ottobre 2023Attacchi su tutta la Striscia: colpiti circa 300 obiettivi di Hamas. Morti centinaia di miliziani. Ucciso il Comandante del battaglione di Beit Lahiya. Oltre 8.500 morti, molti sono bambini

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Israele, raid su campo profughi: ucciso leader HamasCi sarebbero decine di vittime

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Hamas, il dossier di 11 pagine sull'attacco: un file inguaia Netanyahu?L'attacco di Hamas del 7 ottobre non sarebbe stata una sorpresa per Israele . Avigdor Lieberman , ex ministro israeliano, ha rivelat...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: L’arma segreta di Israele contro i tunnel di Hamas: una “macchina del tempo” digitaleGrazie all’intelligenza artificiale le forze israeliane hanno disegnato la mappa delle catacombe jihadiste sorvegliando notte e giorno la Striscia

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Schlein allarme batosta, il capezzolo (green) di Kim e Hamas: quindi, oggi…Quindi, oggi...: la confessione del portavoce dei jihadisti, i rischi per Israele e Re Carlo

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Attacco campo profughi, Hamas: 'Oltre 50 morti e 150 feriti''Sei bombe hanno colpito oggi la zona residenziale'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕