Le bufale più famose sui tumori

Da cure prive di qualsivoglia evidenza scientifica ad articolate teorie complottiste, passando per fattori di rischio totalmente insensati, il web brulica di fake news in grado di promettere miracoli, sicurezze e guarigioni che la medicina spesso non può garantire.

In realtà i forni a microonde funzionano sfruttando l’interazione dell’alimento, in particolare dell’acqua e dei grassi contenuti in esso, con i campi elettromagnetici generati durante l’accensione. «Si tratta però di radiazioni a radiofrequenza, come quelle emesse dai telefoni cellulari, dotate di una bassa quantità di energia e non ionizzante», precisa Ricciardiello.

Spesa online, i siti migliori secondo Altroconsumo (e le informazioni obbligatorie che spesso mancano)La spesa online anche di prodotti alimentari è un settore rimasto vivo anche dopo l’emergenza sanitaria legata alla pandemia, addirittura registra Leggi di più ⮕

Corde vocali: quali sono i disturbi che possono colpirle?Informazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico. Leggi di più ⮕

Diabete e obesità, la strada comune della chirurgia metabolicaInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico. Leggi di più ⮕

Vino rosso, i polifenoli proteggono cuore e arterieInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico. Leggi di più ⮕

Tumore alla prostata: cibi e bevande da evitareInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico. Leggi di più ⮕

Soffocamento da cibo: lezioni pratiche a Milano per salvare i bambiniInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico. Leggi di più ⮕