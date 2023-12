Le borse vintage che sono un investimento moda, per uno shopping furbo e sostenibile Nelle ultime stagioni abbiamo assistito a un vero e proprio revival di borse iconiche del passato. It bag provenienti dagli Anni 60, 70 e 90 (ma anche 2000), che hanno segnato epoche, e che oggi le maison hanno riproposto in una nuova veste contemporanea, mantenendo invariate le caratteriste che le hanno trasformate in leggenda.

Un'ottima notizia per tutte le nostalgiche, ma anche per chi punta a un guardaroba sostenibile e non eccessivamente dispendioso. Sì, perché se da un lato l'istinto ci spinge a correre in boutique ad acquistare l'ultimo modello, dall'altro c'è anche la possibilità di puntare al mondo re-loved, optando, per esempio, per siti specializzati o negozi vintage specializzati. Ma quali sono le borse vintage più desiderate e ora tornate di moda? Scopriamole assieme. La Saddle bag di Dior La sfoggiava Carrie Bradshaw in Sex and The City, ed è una delle borse più amate degli Anni 200





vogue_italia » / 🏆 17. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Terracina svela il teatro romano di 2000 anni fa: un tesoro tra statue, marmi e CesareTerracina svela il suo (nuovo) gioiello. Il teatro romano di oltre duemila anni fa, un capolavoro...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Terracina svela il teatro romano di 2000 anni fa: un tesoro tra statue, marmi e CesareTerracina svela il suo (nuovo) gioiello. Il teatro romano di oltre duemila anni fa, un capolavoro...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Claudio Bisio, procuratore di calcio a 'Zelig' 2000Il 'professionista' era caratterizzato da una lunga coda di cavallo e dei baffetti alla Gomez Addams

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Aldo, Giovanni e Giacomo in versione cantanti a 'Zelig' 2000Con l'aiuto di Paola Barale, Michelle Hunziker ed Ellen Hidding, il trio ha intonato un brano dedicato alle donne

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Rapimento e riscatto - Film (2000)Rapimento e riscatto è un film di genere azione, drammatico, thriller del 2000, diretto da Taylor Hackford, con Meg Ryan e Russell Crowe. Durata 135 minuti. Distribuito da Warner Bros..

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Leonardo Manera dedica una poesia a Elenoire Casalegno a 'Zelig 2000'Il cabarettista milanese recita versi romantici su un cartoncino a forma di cuore

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »