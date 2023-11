Le Borse europee caute dopo rallentamento inflazione USA

Dopo una serie di sedute positive, innescata dal rallentamento superiore alle stime dell'inflazione americana, le Borse europee vanno verso un avvio cauto, con gli investitori che tengono d'occhio eventuali segnali di un graduale raffreddamento dell'economia (in arrivo una carrellata di indicatori macro sulle due sponde dell'Atlantico, in Usa in particolare i numeri sul lavoro e sui prezzi all'importazione).

Tuttavia, secondo alcuni osservatori, è opportuno non farsi prendere da un eccessivo ottimismo, perché la Federal Reserve potrebbe non avere fretta di tagliare i tassi a breve termine, anche se ulteriori rialzi sembrano fuori discussione. Indicazioni sulla traiettoria che seguirà la Bce potranno invece arrivare oggi con gli interventi della presidente Christine Lagarde e del vicepresidente Luis de Guindo

ADNKRONOS: Il presidente Usa annuncia ripresa dei contatti militari con la CinaGli Stati Uniti e la Cina riprenderanno le comunicazioni militari dopo un lungo periodo di silenzio radio, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo il faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping, definendolo un passo "importante". Ma il nodo Taiwan resta.

TGLA7: Incontro tra Biden e Xi Jinping per avviare il disgelo tra Usa e CinaIl presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping si sono incontrati per avviare il disgelo tra i due paesi. Durante l'incontro, hanno discusso di cooperazione in vari settori e dell'importanza di superare le differenze per il successo di entrambe le nazioni.

İLMESSAGGEROİT: Disgelo tra Usa e Cina: Biden e Xi Jinping si incontrano per riprendere il dialogoUna stretta di mano, sorrisi di rito e quattro ore di faccia a faccia in una scenografica residenza alle porte di San Francisco per avviare il disgelo tra Usa e Cina. Non un reset, ma una ripresa del dialogo a tutti i livelli, anche militari, per «gestire responsabilmente la competizione» evitando che le tensioni degenerino in conflitti, in un mondo già troppo in fiamme.

AGENZİA_ANSA: L'ora del disgelo Biden-Xi, 4 ore di faccia a facciaL'ora del disgelo Biden-Xi, quattro ore di faccia a faccia Il leader di Pechino a cena con Musk e i big dell'economia Usa ANSA

CORRİERE: Annunci dall'isola: alleanza tra partiti d'opposizione e aiuto degli Usa nell'addestramentoDue annunci dall’isola: l’ammissione che gli Usa aiutano nell’addestramento e l’alleanza tra i due partiti d’opposizione in vista delle presidenziali

ADNKRONOS: Usa-Cina, è corsa alla Luna 'moderna'Tra competizione, timori e 'valori'. Una corsa alla Luna 'moderna', con una posta in gioco diversa. Lunarspace corsaallaluna

