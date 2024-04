Le Borse europee aprono con cautela in attesa di indicazioni sulla fine della stretta monetaria

Si preparano a un'apertura all'insegna della cautela le Borse europee quando alla vigilia hanno recuperato sul finale, pur premiando la prudenza in attesa di indicazioni piu' precise sulla fine della stretta monetaria, con i dubbi che persistono sulla prima sforbiciata al costo del denaro da parte della Fed.

Cosi' si muovono intorno alla parita' i future sul Ftse Mib di Milano (+0,04%), come quelli sul Cac 40 di Parigi (+0,01%) e sul Dax 40 di Francoforte (-0,1%), quando sono piatti anche quelli sull'Eurostoxx 50 (+0,04%). Mercoledi' a mercati europei chiusi, il numero uno dell'istituto Jerome Powell, intervenendo dalla California, ha detto che i tagli"saranno probabilmente appropriati, quest'anno", ma servono"maggiori prove sul fatto che l'inflazione si stia muovendo verso il 2%

Borse, l’Asia parte all’insegna della cautelaOggi in agenda la fiducia dei consumatori tedeschi e gli ordini dei beni durevoli Usa, ma gli investitori guardano all’inflazione

