Le aspiranti Miss Universo in lotta per il titolo 2015

Sono 80 le candidate al titolo di Miss Universo 2015, sono tutte bellissime e molto agguerrite. A Las Vegas si è tenuta la serata preparatoria della finalissima del concorso che si terrà il 20 di dicembre.

Le aspiranti Miss hanno sfilato sia in bikini che in abito da sera e poi si sono esibite con i costumi tipici dei loro Paesi di provenienza. Le modelle hanno anche spiegato in video le motivazioni che le hanno spinte a partecipare a un concorso di bellezza, parlando dei loro sogni e speranze. Ora non resta che attendere la finalissima per incoronare la donna più bella del mondo.

