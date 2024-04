Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love del 16 aprile 2024

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 16 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che Nihan scopre che Ozan ha dato fuoco alla barca di Salih ! Emir scopre che Ozan ha dato fuoco alla barca di Salih

. Dopo averlo rimproverato, l'imprenditore si congratula con il cognato, che, in fin dei conti, ha agito in quel modo per raggiungere il suo obiettivo, e quindi è comunque meritevole della sua stima. Intanto,Ozan si è innamorato di Zeynep sin dal primo momento in cui l'ha vista . Così, il giovane ha rimediato il suo numero di telefono ed ha iniziato a flirtarci via sms; dopodiché, le ha chiesto. Capito che il ragazzo non è altro che una fonte di guai,Quando ha scoperto che si era sentita e vista con Ozan,e riaccolta tra le braccia. Il fratello di Nihan, d'altro canto, non l'ha presa molto bene, dato che non ha mai rinunciato a Zeynep.

anche se ha compiuto una scelleratezza, ha dimostrato di avere il coraggio di fare qualsiasi cosa pur di raggiungere un obiettivo, dunque è comunque meritevole della sua stima.

