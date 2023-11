Le 5 superstizioni più diffuse. Da cosa nascono e perché non riusciamo a smettere di crederci (anche se non lo ammetteremmo mai) Ci lusinghiamo di essere creature essenzialmente logiche, proclamiamo la nostra fiducia nella scienza, ci consideriamo più evoluti dei nostri antenati, dominati da paure irrazionali.

Eppure, ammettiamolo, quanti di noi non avrebbero neppure un attimo di esitazione prima di passare sotto una scala a pioli? Chi sceglierebbe deliberatamente di salire sulla cabinovia numero 13 per raggiungere i campi da sci? La verità è che, nonostante tutto, il sovrannaturale resta profondamente radicato nel nostro immaginario, e certe paure o credenze irrazionali – le cosiddette superstizioni – ci condizionano ancora, a volte senza che ce ne rendiamo nemmeno conto. Secondo un recente studio condotto dall'Ifop (Istituto francese di sondaggio d'opinione), quasi il 60% dei francesi ammette di essere superstizioso, mentre circa il 20% si dice convinto dell'esistenza dei fantasm

:

OKLASALUTE: Emicrania: le nuove terapie. Quelle che ci sono e quelle che ci sarannoInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Quelle parole di Vialli che illuminano le vie di Cremona'Cerca di migliorarti ogni giorno!. 'Non darti delle arie'. 'Non mollare mai'. Lo straordinario successo delle luminarie accese per la Festa del Torrone

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Essere gentili al lavoro anche quando non ci va, ecco il vademecumCinque suggerimenti per mantenere un corretto atteggiamento con capi e colleghi (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

LEGGOİT: Google cancellerà milioni di account Gmail (anche Drive, Docs e Photos): ecco da quando e perchéTra tre settimane, ovvero a partire da dicembre, milioni di account di Gmail saranno cancellati in...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Ballando con le stelle, Perego bacia Mariotto: ecco cosa è successoIl bacio a stampo di Paola Perego a Guillermo Mariotto scatena i commenti della giuria di ballando...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

LASTAMPA: Iniziano le Atp Finals, ecco come arrivarci e come cambia la viabilità per TorinoDa domani e fino al 19 novembre avranno luogo le partite al Pala Alpitour: ecco una breve guida per chi è spettatore e per chi non lo è

Fonte: LaStampa | Leggi di più »