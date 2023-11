Lazio, Sarri alla squadra: 'Usciamo da questo torpore e diamo tutto'. E Lotito lo sostiene davanti ai giocatori

aveva già parlato apertamente ai suoi uomini a pranzo giovedì: "Sono rimasto per voi e ora, tutti insieme, dobbiamo uscire da questo torpore e dare tutto". Il ko contro il Feyenoord aveva lasciato troppo volti cupi.e per questo l'allenatore toscano ha voluto provare a toccare alcune corde emotive dei giocatori, perché dimostrino già da stasera contro la Fiorentina di essere davvero al suo fianco, non solo a parola ma anche con i fatti..

Il patron non ha voluto sovraccaricare la tensione, ma prima dell'allenamento ha fatto intendere alla squadra cheIl ko in Olanda va messo da parte, con tutti i nervosismi e le delusioni che ne sono derivati. La società è al fianco dell'allenatore: adesso serve far vedere la vera Lazio.Juve, UFFICIALE: lesione alla coscia per Weah, niente FiorentinaDa Kean a Giroud: 'Perché io?'.

Bonucci no, Gila fermato: Lazio, a gennaio nuovi scenari per la difesaLotito, Fabiani e Sarri parleranno di mercato a dicembre per valutare un eventuale acquisto in entrata Leggi di più ⮕

La Lazio aspetta la Fiorentina, il CorSport: 'Lotito a Formello per parlare alla squadra'La Lazio si prepara allo scontro con la Fiorentina, particolarmente importante ai fini della classifica. Sarri, a -4 da Italiano, ha infatti questa sera la possibilità di annullare o quasi le distanz Leggi di più ⮕

Lazio-Fiorentina, la probabile formazione di SarriEcco il possibile undici che il tecnico biancoceleste potrebbe schiare all'Olimpico Leggi di più ⮕

Retroscena Bonucci: in estate spingeva per la Lazio, ma Sarri l'ha bocciato per tre motiviLa scorsa estate, sviluppando i contatti con la Juve per Pellegrini e Rovella, la Lazio si era assicurata la possibilità di prendere Leonardo Bonucci, poi finito all’Union Berlino, gratis o quasi. Leggi di più ⮕

Lazio, Sarri ha deciso: ecco chi giocherà in attacco contro la FiorentinaToccherà a Castellanos guidare l&39;attacco della Lazio dal 1&39; minuto contro la Fiorentina domani sera. Secondo il Corriere dello Sport è confermata l&39;intenzione di Sarri di proseguire Leggi di più ⮕

Lazio in campo in vista della Fiorentina: Sarri lavora sui calci da fermo per sorprendere ItalianoAllenamento pomeridiano per la Lazio, che oggi è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i biancocelesti hanno sv Leggi di più ⮕