Lazio, parla il padre di Sarri: 'Prima lo cercò la Fiorentina, ma non si sono fatti più sentire'

dove ha parlato così: "Ci fu un contatto con la Fiorentina a metà stagione, dopo l’addio alla Juventus del 2020, ma poi non l’hanno più cercato e lui ha firmato per la Lazio di Lotito"La diarchia Inter-Juve non durerà: tutto gioca a favore di Inzaghi, Pioli deve rasserenare il MilanIntermania, Lukaku e la Juve.

Lazio in campo in vista della Fiorentina: Sarri lavora sui calci da fermo per sorprendere ItalianoAllenamento pomeridiano per la Lazio, che oggi è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i biancocelesti hanno sv Leggi di più ⮕

Lazio, Sarri ha deciso: ecco chi giocherà in attacco contro la FiorentinaToccherà a Castellanos guidare l&39;attacco della Lazio dal 1&39; minuto contro la Fiorentina domani sera. Secondo il Corriere dello Sport è confermata l&39;intenzione di Sarri di proseguire Leggi di più ⮕

Lazio-Fiorentina, la probabile formazione di SarriEcco il possibile undici che il tecnico biancoceleste potrebbe schiare all'Olimpico Leggi di più ⮕

Fiorentina, una difesa in emergenza e da non sbagliare a casa della kryptonite SarriBuona la quinta? Il grande auspicio di Vincenzo Italiano è che finalmente la risposta alla domanda, relativa alle sorti della sua Fiorentina quando incontra la Lazio, possa essere affermativa. Sembra Leggi di più ⮕

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 10^ giornataLa decima giornata di campionato si chiude lunedì 30 ottobre alle 20.45 con Lazio-Fiorentina Leggi di più ⮕

Probabili formazioni Lazio FiorentinaLazio Fiorentina: tutte le news sulle probabili formazioni dagli inviati di Sky Sport. Leggi di più ⮕