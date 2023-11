Lazio, Luis Alberto punta a far scattare un doppio bonus concordato con Lotito

Prime pagine giovedì 2 novembre: ‘Il caro Dusan’, ‘Inter e Juve, dite la verità’ e ‘Provaci ancora Kean’Inter, con l'Atalanta si accende anche il mercato: è la sfida di Scamacca, ma nel mirino c'è ScalviniInter, ag. Lautaro: 'Rinnovo? Nessun problema. Tutte le parti vogliono prolungare il contratto'

Cessione Milan a RedBird, è scontro totale per Elliott: Blue Skye viola gli accordi, la Corte minaccia sanzioni

TUTTOMERCATOWEB: Il Corriere di Roma apre con Lotito: 'Biglietti cari, ma la Lazio ha un valore''Biglietti cari, ma la Lazio ha un valore'. Queste sono dichiarazioni di Lotito, riprese oggi in prima pagina dal Corriere di Roma. Il patron laziale risponde quindi alle polemiche sui prezzi per vede

CMDOTCOM: Lazio, Lotito sul caro-biglietti: 'Non posso svalutare il marchio'In casa Lazio è tornata alla ribalta nelle ultime settimane la polemica sul caro-biglietti. Dopo i buoni risultati della campagna abbonamenti estiva (superate le 30mila tessere, record dell&39;era

TUTTOMERCATOWEB: Caro biglietti Lazio, risponde Lotito: 'Non possiamo venderli a meno di chi è al nostro livello'Claudio Lotito, presidente della Lazio, parlando ai taccuini de Il Corriere della Sera, affronta il tema del caro biglietti sollevato da diversi esponenti della tifoseria. Il numero maggiore di abbona

ILMESSAGGEROIT: Lazio, Sarri e quella frase sul futuro: dal nostro inviato Alberto AbbateIl futuro di Sarri come allenatore della Lazio è, per citare Tony Brando, ancora...

FATTOQUOTIDIANO: Gravina si copre a destra e assume Tajani jr (dopo la figlia di Giorgetti)Il presidente in bilico e osteggiato da salvini e lotito si prepara agli europei del 2032

TUTTOMERCATOWEB: Lazio, il sostegno a Expo 2030 diventa una telenovela. Lotito: 'Ma il problema non è nostro'Il sostegno della Lazio alla candidatura di Roma all’organizzazione di Expo 2030 si sta trasformando in una lunga telenovela. L’idea di mettere sulle maglie della squadra di Sarri una scritta che

