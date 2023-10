Lazio, lesione all'adduttore della coscia destra per Casale: tempi di recupero da stabilire

, che ha riportato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia destra. Questo il comunicato del club biancoceleste: Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Casale è stato sottoposto, presso la Paideia International Hospital in data odierna, ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia destra.

Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky.

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Feyenoord-Lazio, le pagelle: Casale flop, Ciro non va, Luis spentoLe valutazioni dei biancocelesti dopo la sconfitta in Champions League contro gli olandesi Leggi di più ⮕

Le pagelle di Casale: il più in difficoltà in difesa, esordio in Champions da dimenticareSerata da dimenticare quella di Rotterdam per Nicolò Casale che ha responsabilità sul primo e sul terzo gol del Feyenoord. La Gazzetta dello Sport assegna un 4 alla prestazione del calciatore bianco Leggi di più ⮕

Dalla voglia di rinnovo alle difficoltà: Sarri deve ritrovare il vero CasaleL’anno scorso è stata una delle più belle rivelazioni, Nicolò Casale. Tanto da meritarsi la chiamata in Nazionale e, forse in maniera esagerata, bussare a Lotito un aumento di stipendio. Dopo sol Leggi di più ⮕

Milan, l'esito degli esami per Jovic e le sensazioni in vista del NapoliSi è fermato nel riscaldamento al Parco dei Principi di Parigi, Luka Jovic, che non ha preso parte a Psg-Milan neppure entrando dalla panchina. Gli esami ai quali il serbo si è sottoposto Leggi di più ⮕

Kayode ko nella Fiorentina, oggi gli esami per capire l'entità dell'infortunioGiornata di esami strumentali per Michael Kayode, giovane terzino della Fiorentina (fresco di rinnovo ufficiale fino al 2028), che ieri ha dovuto lasciare il campo dopo pochi minuti dal fischio d'iniz Leggi di più ⮕

Fiorentina, l'esito degli esami di Kayode: escluse lesioni significativeLa Fiorentina ha comunicato l&39;esito degli esami di Michael Kayode, che nel finale della sfida di Conference League contro il Cukaricki è parso molto dolorante in seguito ad uno scontro con un Leggi di più ⮕