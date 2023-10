Lazio-Fiorentina: Sarri punta sul ritorno al gol di Immobile, per i bookie biancocelesti...

. Le due formazioni, reduci da risultati opposti nell’ultimo turno di campionato – vittoria biancoceleste e sconfitta viola – cercano i tre punti per continuare la lotta alla zona Europa. Per gli esperti, sarà successo laziale - il terzo consecutivo in Serie A - offerto a 2,25 contro il 3,15 del colpo viola, assente dal 2016. Sale invece a 3,35 il segno «X», come nell’ultimo precedente.

Chirico: 'Ora Allegri non si nasconde più, lo scudetto è possibile. Ma a questa Juve servono Chiesa e Vlahovic'Tognozzi, UFFICIALE l'addio alla Juve, va al Granada. Ha scoperto Yildiz e SouléMilan, Okafor recuperato: ci sarà contro il Napoli. Le ultime su Loftus-Cheek e JovicJuve, Allegri: 'Nessuno respinge la parola scudetto, serve realismo. Chiesa e Vlahovic...

Accedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com.

Italia Notizie

Leggi di più:

cmdotcom »

Lazio-Fiorentina, giornata di riposo: ecco le idee di Sarri per il match di lunedìEra necessario un confronto dopo quanto accaduto al De Kuip e quest'ultimo c'è... Leggi di più ⮕

Lazio, fissato il prezzo per l'addio di Immobile a gennaioNon è tramontata l&39;idea di un addio di Immobile alla Lazio a gennaio. Ne parla questa mattina Il Messaggero, secondo cui nella sessione invernale di mercato se arrivasse un&39;offerta dall&39;Arabia Leggi di più ⮕

Serie A: Inter-Roma e Napoli-Milan, Juventus sogna la vettaAnche Lazio-Fiorentina tra i big match, rossoneri cercano rilancio (ANSA) Leggi di più ⮕

Lazio, Immobile da salvare: solo 15 palloni toccati in un’oraLe difficoltà in Champions League amplificano quelle del capitano. La concorrenza di Castellanos lo incalza, ma Sarri lo difende: “Non posso abbandonarlo adess… Leggi di più ⮕

Champions, Sarri: 'Lazio timorosa, poca personalita''Sconfitta per 3-1 contro il Feyernoord (ANSA) Leggi di più ⮕

Lazio, Sarri post Feyenoord: 'Contro questi cani assatanati mi sarebbe piaciuta qualche faccia di ca**o'CHAMPIONS LEAGUE - Dopo la sconfitta per 3-1 in casa del Feyenoord il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dice la sua sulla partita e sull'atteggiamento della sua squadra, senza troppi giri di parole: 'Noi in questa competizione se non giochiamo al 101% affoghiamo. Leggi di più ⮕