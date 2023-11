Lazio-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Lunedì 30 ottobre la Lazio alle ore 20:45 scende in campo all’Olimpico contro la Fiorentina per la decima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti noni in classifica puntano a sorpassare laNelle file dei biancocelesti si è fermato per un problema muscolare Casale. Con l’ex Verona out, coppia di centrale obbligata con Patric e Romagnoli, sulle fasce Marusic e Hysaj.

Gli utenti Sky potranno seguire la partita dell’Olimpico sintonizzandosi sul canale Sky Sport Calcio oppure sull’app SkyGo o NOW.

