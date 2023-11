Lazio: destini incrociati per Sarri e Italiano, ecco lo scenario per la prossima stagione

. Una sorta di piano B, nel caso in cui l'ex Juve avesse rifiutato. Lo scenario però potrebbe ripresentarsi alla fine di questa stagione.

Si sta facendo largo infatti tra le mura di Formello l'ipotesi che Sarri possa decidere di chiudere anticipatamente il suo rapporto con il club biancoceleste (l'attuale contratto scadrebbe nel 2025). E Lotito a quel punto virerebbe con forza sull'allenatore dei Viola. Secondo il quotidiano romano ci sarebbe persino lacon Italiano alla Lazio e Sarri a Firenze, per chiudere gli ultimi anni di carriera più vicino alla sua casa di Figline.

Mourinho attacca: 'Altro regalo della Lega, qui con metà squadra. Maresca irrispettoso dei miei giocatori'

Lazio in campo in vista della Fiorentina: Sarri lavora sui calci da fermo per sorprendere ItalianoAllenamento pomeridiano per la Lazio, che oggi è scesa in campo presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:30. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i biancocelesti hanno sv Leggi di più ⮕

Lazio, Sarri ha deciso: ecco chi giocherà in attacco contro la FiorentinaToccherà a Castellanos guidare l&39;attacco della Lazio dal 1&39; minuto contro la Fiorentina domani sera. Secondo il Corriere dello Sport è confermata l&39;intenzione di Sarri di proseguire Leggi di più ⮕

Retroscena Bonucci: in estate spingeva per la Lazio, ma Sarri l'ha bocciato per tre motiviLa scorsa estate, sviluppando i contatti con la Juve per Pellegrini e Rovella, la Lazio si era assicurata la possibilità di prendere Leonardo Bonucci, poi finito all’Union Berlino, gratis o quasi. Leggi di più ⮕

Lazio-Fiorentina, la probabile formazione di SarriEcco il possibile undici che il tecnico biancoceleste potrebbe schiare all'Olimpico Leggi di più ⮕

Lazio, patto di non belligeranza Lotito-Sarri: i conti si fanno a fine stagioneIn un periodo di divorzi facili e controversie, un accordo verbale sta regolando il rapporto tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in uno dei loro ultimi Leggi di più ⮕

Lazio, Sarri pensa al rilancio di Kamada: tecnico pentito per averlo escluso con il FeyenoordLunedì la Lazio tornerà in campo e lo farà contro la Fiorentina nel posticipo della 10^ giornata di Serie A. Maurizio Sarri pensa di rilanciare Daichi Kamada dal primo minuto dopo averlo escluso co Leggi di più ⮕