Lavoro agile e lavoro a distanza: opportunità, sfide e criticità

L'appuntamento, interamente online in streaming live per chiunque abbia interesse a seguirlo, è per il 10, 13 e 14 novembre prossimi, con la partecipazione gratuita. Al centro dei tre giorni, le opportunità, le sfide e anche le criticità di un fenomeno in crescita, che negli ultimissimi anni ha visto un'accelerata significativa.

La crescita e la diffusione sempre più larga del lavoro agile e del lavoro a distanza non hanno solo influenzato il nostro approccio al lavoro, ma stanno ridisegnando la sua stessa geografia e, con questa, le politiche per lo sviluppo nazionale, regionale e locale correlate. Nel mondo, milioni di persone hanno già cambiato il loro modo di vivere e di lavorare e se per tutta l'era industriale la geografia delle attività produttive e la localizzazione delle imprese e delle attività economiche hanno determinato le concentrazioni demografiche più significative, l'era digitale ha aperto nuove possibilità. Con la possibilità di lavorare da remoto, lo sviluppo demografico non è più necessariamente legato solo alla dimensione produttiva e il numero di lavoratori completamente da remoto è aumentato di oltre quattro volte tra il 2018 e il 2021

