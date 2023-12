Lavori notturni per evitare il traffico a Roma

Lavori notturni in tutti i cantieri di Roma Capitale. È questo lo scopo che la giunta Gualtieri intende perseguire per evitare, con l’avvio dei tanti lavori previsti per il Giubileo, di congestionare il traffico capitolino.In una città dove, ogni mille abitanti, ci sono 630 automobili e 140 motocicli, la gestione dei cantieri stradali è un problema cui tenere conto.

L’amministrazione punta a risolvere criticità dettate, ad esempio, da chiusure e restringimenti di carreggiata, cercando di far lavorare gli operai con il calar del sole e quindi dalle ore 21.00 alle ore 6.00. Qualora non sia possibile, in casi limitati e comunque debitamente motivati, dovrebbero farlo lontano dagli orari di punta. La delibera preparata dall’assessora capitolina Ornella Segnalini prevede di coinvolgere anche gli enti di prossimità. L’obiettivo del Campidoglio è di far implementare la decisione anche ai dipartimenti ed alle strutture tecniche dei municip





