Lavori di manutenzione sulla Pontina: disagi per i pendolari

Saranno venti giorni di passione quelli dal 4 al 23 aprile prossimi per i pendolari della Pontina, costretti a viaggiare, verso Pomezia, solo sulla corsia di sorpasso per circa un chilometro e mezzo all'altezza di Castel di Decima. Il cantiere, per consentire ad Astral di eseguire i lavori di manutenzione programmata del cavalcavia a circa un chilometro di distanza, rimarrà aperto tutti i giorni, compreso il sabato, dalle 6 alle 18.

La notte tra il 3 e il 4 aprile prossimi, dalle 22 alle 6, invece, la statale in direzione di Pomezia rimane chiusa per circa sei chilometri, dallo svincolo Tor de' Cenci all'uscita Torvaianica Pratica di Mare, per le operazioni di allestimento del cantiere fisso. Prevista la circolazione alternativa con obbligo di uscita a Tor de' Cenci con l'utilizzo della viabilità comunal

