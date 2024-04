Lavoratori 'fragili' e genitori con figli fino a 14 anni dovranno tornare in ufficio

Erano state introdotte a causa della pandemia da Covid-19, e per il settore privato sono scadute il 31 marzo scorso: i lavoratori 'fragili' e i genitori con figli fino a 14 anni dovranno tornare in ufficio, a meno che il datore di lavoro non introduca regole diverseche erano state introdotte per alcune categorie di dipendenti del settore privato durante la pandemia da Covid-19 e poi prorogate diverse volte: di conseguenza a partire da domani i lavoratori dovranno tornare in ufficio, a meno che

il loro datore di lavoro non decida di adottare regole diverse. Le norme scadute il 31 marzo davano la possibilità di lavorare da remoto ai dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio con meno di 14 anni, e alle persone considerate 'fragili', ossia particolarmente esposte al rischio di contagio da Covid-19, per esempio perché soffrono di malattie immunodepressive oppure sono pazienti oncologic

