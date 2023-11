Lavarsi il viso con acqua frizzante : il rituale di bellezza effervescente che non ti aspetti. Ho sempre pensato che la domanda “liscia o gasata” si limitasse alla scelta dell’acqua più adatta ad accompagnare un pranzo o una cena prelibata nel proprio ristorante preferito.

Tuttavia, scrollando la homepage del beautyTok (il macro mondo di Tik Tok dedicato ai beauty trend più disparati), mi sono imbattuto in un rituale di bellezza bizzarro: si chiama “fizzy water facial”, banalmente, detersione del viso con l’ acqua frizzante . Spinto dalla curiosità, ho deciso di testarla nella mia routine di skincare quotidiana. D’altronde si sa, tentar non nuoce. Dopo aver sperimentato questo “lavaggio effervescente” per circa una settimana, ho riscontrato dei benefici abbastanza notevoli per quanto riguarda la compattezza e la maggior pulizia della pelle. Risultati positivi anche per la riduzione della secchezza





