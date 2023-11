Lautaro Martinez può ambire al Pallone d'Oro? L'agente: 'Ecco perché ne sono convinto'

Sono due ottimi club"Inter, via alla trattativa per il rinnovo di Lautaro: l'agente atteso a MilanoAusilio punge ancora Lukaku:"Con lui mancate educazione e rispetto". E torna sulla telefonataDi Gennaro sulla Lazio:"Immobile? Deve preoccuparsi solo di stare bene fisicamente"Torino, quale obiettivo in Coppa Italia? Juric:"Meglio dei quarti di finale di un anno fa...

GOALITALIA: 'Lautaro Martinez da Pallone d'Oro': perché l'argentino è arrivato solo ventesimoNonostante l'auspicio di Inzaghi, Lautaro Martinez non è entrato nemmeno nella Top 10: pesano il dominio del City e un Mondiale deludente.

TUTTOMERCATOWEB: Non solo Messi: da Bellingham al 'Dibu' Martinez, gli altri premi del Pallone d'Oro 2023Non solo il trionfo di Messi, l'ottavo da record: la serata del Pallone d'Oro 2023 ha offerto altri riconoscimenti, sia individuali che di squadra. C'era per esempio da assegnare il medesimo trofeo al

LIBERO_OFFICIAL: Pallone d'oro, pioggia di fischi: festa rovinata per Martinez, interviene DrogbaA Leo Messi l’ottavo Pallone d’Oro di una straordinaria carriera, al suo compagno di Nazionale, il portiere dell’Aston Villa Emili...

CMDOTCOM: Pallone d'Oro, trionfa Messi: l'albo d'oro delle 67 edizioni2023 LIONEL MESSI (Inter Miami) 2022 Karim Benzema (Real Madrid, Francia) 2021 Lionel Messi (Paris Saint-Germain, Argentina) 2020 Non assegnato 2019 Lionel Messi (Barcellona, Argentina) 2018 Luka Modrić

GOALITALIA: 'Sono una nuova stella del Milan', Novak Djokovic scherza al Pallone d'Oro 2023Nole ironizza con IShowSpeed nel corso della cerimonia del Pallone d'Oro: 'Farò una tripletta nella prossima partita'.

