Lautaro in crisi con la moglie? La foto allarma tutti, cosa è successo

Lautaro Martinez e la moglie sono in crisi? Fan in allarme dopo l'ultima storia social di Agustina Gandolfo , dove la modella e imprenditrice si mostra circondata da numerose valigie. È andata via di casa? Assolutamente no! Lady Lautaro si è semplicemente concessa un breve viaggio in Argentina, nella natale Mendoza, per riabbracciare i propri cari. La spiegazione della moglie di Lautaro Martinez 'Ragazzi, non mi sto separando ...Non mi sto trasferendo...

Sto solo viaggiando con due bambini dall'altra parte del mondo con giorni di 15 gradi e giorni di 30 gradi' , ha spiegato Agustina Gandolfo ai follower. Subito dopo ha condiviso alcune foto in cui si mostra complice con l'attaccante dell' Inter . Lautaro Martinez e la moglie sono più uniti e complici che mai. Chi è Agustina Gandolfo, la moglie di Lautaro Martinez Agustina Gandolfo ha 27 anni ed è una modella e imprenditrice argentina.

Italia Notizie

Leggi di più:

CorSport »

Lautaro Martinez straccia il tridente del Milan: il confronto è impietosoCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Inzaghi e Lautaro, i due uomini copertina che spingono l’Inter in EuropaI successi in Champions e campionato hanno prevalentemente due nomi: i numeri dell’argentino sono quasi da record, il mister è ormai definito il “re di Coppa” Leggi di più ⮕

- Lautaro sarà il più pagato di A. Svolta DAZN: 5 gare in chiaro dal 2024-25?Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio. Inter, Correa potrebbe tornare. L'obbligo per l'OM scatta con la qualifica Leggi di più ⮕

Lautaro ad ogni costo: via dall’Inter per colpa della JuveCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Lautaro Martinez, incubo Roma: il tabu sui gol che spaventa InzaghiCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Inter-Roma: statistiche e curiosità del big match della 10ª giornata. Lautaro o Lukaku, chi sarà protagonista?SERIE A - Domenica 29 ottobre alle 18:00 c'è Inter-Roma, il match del ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. Il belga, che in estate ha 'tradito' i nerazzurri, sarà accolto da fischi assordanti. In un clima infuocato tenterà di arrestare la corsa dei suoi ex compagni, primi in classifica. Leggi di più ⮕