Laura Pausini: «Non mi sento all'altezza della mia carriera»

«Questo disco celebra il diritto all’individualità degli esseri umani in quanto cittadini che abitano il mondo e che percorrono insieme le stesse strade, ma con anime, sogni e desideri diversi». È un disco forte, di grande sensibilità personale, ma aperto al mondo e al rispetto degli altri.

**Flashback **è la storia di una ragazza minorenne che ha subito violenza domestica da parte del padre. Vale la pena, invece, è dedicata a una ragazza di nome Virna che ha perso il fidanzato in un incidente stradale. **Davanti a Noi **è il brano più intimo, le parole sono le promesse scambiate con il marito Paolo Carta, chitarrista e produttore, lo scorso anno, in segreto.

