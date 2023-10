Laura Pausini, Anime Parallele è il nuovo album disponibile da oggi

È uscito oggi, venerdì 27 ottobre, il nuovo album di Laura Pausini, che arriva a quasi cinque anni dal precedente disco di inediti. La tracklist è molto ricca: contiene 16 canzoni, un numero che era stato raggiunto l'ultima volta nel 2006 con il disco “Io canto”.

Parecchie canzoni sono prodotte da Paolo Carta, molte da Katoo e Michelangelo, altre da Simon Says (Simone Privitera), ossia le migliori firme della produzione musicale italiana degli ultimi anni, dato che questi sono i nomi che hanno scritto buona parte della storia della musica nostrana, quella parte che è solita scalare le classifiche e piazzarsi alla numero uno.

Sono passati cinque anni dall'uscita dell'ultimo disco di Laura Pausini e la cantante di Solarolo si è detta molto emozionata. “È tutto pronto, io sono pronta, non vedo l’ora di portarvi con me in questo nuovo mondo!”. Queste le parole pubblicate all’inizio dello scorso settembre su Instagram, a corredo di un video in cui l’artista racchiudeva tutta l'eccitazione del primo ascolto del disco. headtopics.com

La cantautrice pluripremiata partirà alla volta del suo nuovo tour mondiale, che da dicembre inizierà dai palazzetti italiani per giungere nelle più importanti arene europee e approdare poi in America Latina e negli Stati Uniti.La cantante romagnola ha raggiunto l'ennesimo traguardo della sua trionfale vita professionale che ha raggiunto i 30 anni di carriera.

Nata a Faenza il 16 maggio 1974, Laura Pausini è la nostra cantante più famosa al mondo, Per festeggiare i suoi 30 anni di carriera ha pensato bene di organizzare un mini tour chiamato #LAURA30, Tre tappe in 24 ore, in tre città: New York, Madrid e Milano headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

SkyTG24 »

Laura Pausini, Anime Parallele il nuovo album è uscitoE' uscito il nuovo disco di inediti di Laura Pausini Anime Parallele (Almas Paralelas nella versione spagnola) disponibile in tutto il mondo sulle piattaforme digitali, in formato CD e vinile. (ANSA) Leggi di più ⮕

X Factor, le pagelle del primo live: dal ciclone Morgan a Laura PausiniPieni voti per il ritorno del giudice in gara, Ambra gli tiene testa. Livelli altissimi per molti dei dodici concorrenti su cui svetta Angelica Leggi di più ⮕

Sanremo 2024, Laura Pausini dice no per 'motivi di famiglia'La cantante: ' Se ho un giorno senza concerto, lo ripeto, non vado, sto con mia figlia' Leggi di più ⮕

X Factor 2023: Laura Pausini superospite della prima puntata dei LiveLaura Pausini a Venezia Leggi di più ⮕

X Factor 2023, Laura Pausini canta il suo medley al primo Live. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2023, Laura Pausini canta il suo medley al primo Live. VIDEO Leggi di più ⮕

Anime gemelle - Film (1984)Anime gemelle è un film di genere commedia del 1984, diretto da Arthur Hiller, con Steve Martin e Charles Grodin. Durata 86 minuti. Distribuito da Eagle Pictures - CIC Video. Leggi di più ⮕