Laura Pausini: 'Anime Parallele è il mio messaggio d'amore'

Dopo cinque anni di silenzio discografico esce il nuovo album dell'artista romagnola, pensato durante la pandemia e realizzato con giovani produttori. La cantante racconta nella nostra intervista: "Ho fatto veramente tante prove con la mia voce e poi alla fine sono tornata a essere chi sono”Laura Pausini rimane se stessa anche in movimento, spostandosi nei suoni nuovi del pop.

L’ascolto delle 16 canzoni ci mostra una Pausini dalla voce matura, ricca di sfumature e una sequenza di storie nelle quali molti ascoltatori potranno riconoscersi. L’amore è al centro, ma il mondo esplorato è più ampiamente quello delle relazioni umane, quello della necessità di capirsi.

Non riuscivo a focalizzare bene in quale momento della vita mi stavo trovando, poi improvvisamente due anni fa è arrivata, una canzone che mi ha fatto sentire serena. Non vedevo l'ora di cantarla per farla ascoltare. Erano sensazioni che non provavo da anni e quindi sono partita: quando parte la prima, poi arrivano tutte le altre. headtopics.com

Ho provato durante questi anni a guardare me stessa da fuori, come se io uscissi dal mio corpo, e dall'alto, come volando. Ho cercato di giudicarmi, di guardarmi come forse non avevo mai fatto prima.Credo che sia coinciso con il periodo della pandemia, quando per la prima volta nella mia vita ho avuto tanto tempo per pensare, per stare da sola e per farmi tante domande, come tanti italiani.

dell'essere umano. La copertina, tra l'altro, è una foto ripresa dall'alto con una visione verso l’essere umano, che condivide le stesse strade, ma ha anime molto diverse, infatti non vanno tutti nella stessa direzione, sono parallele. Non è necessario che queste anime si incontrino per essere rispettate. headtopics.com

In questo momento storico, nel quale viviamo, mi pare che ogni mattina al risveglio ci sia una notizia che mette ansia, paura e porta sempre in primo piano l'odio che esiste nel mondo. Io cerco nel mio piccolo, con la mia musica, di dare messaggi d'amore, che riportano veramente al centro la figura dell'essere umano come anima che vive e condivide la terra.

