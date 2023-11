Lapadula dopo il gol al 120esimo: 'E' tornato il vero Cagliari? Assolutamente sì'

Grazie a questo successo il Cagliari di Ranieri avanza in Coppa Italia: nel prossimo turno la squadra sarda affronterà il Milan di Stefano Pioli a San Siro.Cagliari, tra poco Ranieri in conferenza stampa post UdineseEurorivaliSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoPreferisci il Barça o il Real? Kvaratskhelia:"Non lo so, entrambi.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CALCIOMERCATOIT: Lapadula allo scadere, rimonta Cagliari a Udine: Ranieri affronterà il Milan in Coppa ItaliaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: Udinese-Cagliari 1-2, cronaca, tabellino e voti: Lapadula completa l'ennesima rimontaI rossoblù ribaltano l'1-0 di Guessand grazie alle reti di Viola e Lapadula, accedendo agli ottavi di Coppa Italia.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: – Cagliari e informazioni utili per scommettere: bianconeri favoriti ma occhio al CagliariIn questo articolo i giocatori troveranno i pronostici udinese - Cagliari mercoledì 1 Novembre alle 21:00 con confronto quote e consigli utili per scommettere

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Cagliari agli ottavi di Coppa Italia grazie a un gol di Lapadula al 120'! Udinese battuta 2-1Il Cagliari ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Claudio Ranieri ha avuto la meglio dell'Udinese al 120esimo grazie a un perfetto contropiede orchestrato dai ros

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TGLA7: Consulenze di Sgarbi: l'Antitrust avvia istruttoria, possibile conflitto d'interessiIl sottosegretario ha detto di sentirsi assolutamente tranquillo

Fonte: TgLa7 | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Domani Udinese-Cagliari, i convocati di Ranieri: torna Aresti, fuori Nandez e tanti bigIl tecnico del Cagliari ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di Coppa Italia contro l'Udinese. Torna in gruppo Aresti, mentre restano fuori Luvumbo, Pavoletti e Mancosu (che resteranno ad a

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕