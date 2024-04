Lancôme Skin Science Club: la bellezza nel cuore di Milano

Lancôme porta la bellezza nel cuore di Milano: arriva la terza edizione dello Skin Science Club. Da venerdì 5 a domenica 7 aprile lo spazio di via Capelli 2 (all’angolo con Corso Como) ospiterà numerosi appuntamenti dedicati all’universo skincare Lancôme. L’expertise scientifica che sostiene i prodotti del brand sarà infatti il filo conduttore che condurrà alla scoperta delle ultime innovazioni in campo tecnologico e formulativo e a come esse siano state implementate nei prodotti Lancôme.

Esperti beauty - dalla dermatologia alla cosmetologia, passando per il face-yoga – si alterneranno in masterclass aperte a tutti. Si potranno inoltre conoscere e provare gli innovativi strumenti e tecnologie beauty tech sviluppati dal brand. Come l’analisi della pelle attraverso due strumenti Lancôme – Skin Screen e Youth Finder – che, analizzando diversi parametri, condurranno all’elaborazione di consigli personalizzati a seconda delle esigenze identificate dallo sca

