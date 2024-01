Lancio storico per la missione Axiom-3 con a bordo l'astronauta italiano Walter Villadei

I nove motori a propellente liquido del primo stadio del razzo Falcon 9 di SpaceX si sono accesi con puntualità alle 22,49, ora italiana. E il lanciatore, con in cima a quasi 70 metri d’altezza la capsula Crew Dragon, si è sollevato dalla storica piattaforma 39 A del Kennedy Space Center della NASA. Il lancio è avvenuto puntuale, nonostante le bubi che tre ore prima del lancio si erano addensate sulla regione di Merrit Island, dove sorge la base di Cape Canaveral.

A bordo, quattro astronauti, compreso l’italiano Walter Villadei. Il lancio è proseguito regolarmente nel cielo pomeridiano della Florida, fino al distacco del primo stadio del Falcon 9, e l’accensione del secondo, che a meno di 10 minuti dal distacco da terra, e sotto la guida attenta di Villadei, è entrato in un’orbita iniziale attorno alla Terra. La missione Axiom-3, la prima della storia con a bordo astronauti tutti europei, durerà 14 giorni, ed è iniziat





LaStampa » / 🏆 16. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Lancio riuscito per la missione spaziale Axiom 3: a bordo l'italiano Walter VilladeiPartita con successo la prima missione commerciale europea Ax-3 di Axiom Space con l'astronauta italiano Walter Villadei a bordo.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Da Soulè a Yildiz, il metodo Allegri esalta i giovani della JuveL'abbraccio di Matias e Kaio Jorge nel giorno del lancio da titolare di Yildiz sono l'ultima immagine di Allegri sul tema della sua gestione dei giovani: dal punto di vista tecnico e umano

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Il ministro della difesa italiano esprime preoccupazione per i missili in UcrainaIl ministro della difesa italiano ha espresso preoccupazione per i missili che cadono sulla testa dei civili e dei militari ucraini. Ha anche commentato il nuovo lancio di missili nel Mar Rosso da parte degli Houthi.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Usa, si stacca portellone dell'aereo: atterraggio d'emergenza a PortlandA bordo un gruppo di musicisti: atterraggio d'emergenza ma per fortuna nessun ferito

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

La quarta stagione di Mare Fuori tornerà su RaiPlayLa serie di successo tornerà con i primi 6 episodi su RaiPlay il prossimo 1° febbraio e poi con i restanti 6 il 14 febbraio quando arriverà anche in prima serata su Rai 2. Mare Fuori non è Gomorra: Il messaggio positivo che la serie vuole lanciare, l'interprete di Rosa Ricci, alla sua prima conferenza stampa (prima della terza stagione non era ancora esplosa la popolarità del suo personaggio). Non è mancato nulla e la festa è terminata al porto, a bordo di unaattraccata a pochi passi dall'immaginario IPM, il cuore pulsante della serie (in realtà, come è noto, la base della Martina Militare al Molo San Vincenzo). Ormai manca davvero pochissimo. I primi 6 episodi della quarta stagione saranno disponibili daldel nuovo ciclo di episodi (che potete vedere qui sotto), clip che i fan stanno già analizzando fotogramma per fotogramma con la speranza di captare clamorose rivelazioni

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Lancio storico per la missione Axiom-3 con a bordo l'astronauta italiano Walter VilladeiIl razzo Falcon 9 di SpaceX ha portato in orbita la capsula Crew Dragon con a bordo quattro astronauti, tra cui l'italiano Walter Villadei, per la missione Axiom-3. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, il lancio è avvenuto con successo dal Kennedy Space Center della NASA.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »