Lancio millimetrico di Asllani, controllo soffice di Dimarco e movimento da rapace di Thuram: rivivi il gol dell'1-0 dell'Inter VIDEO

Asllani, Dimarco, Thuram, l'azione che ha portato l'Inter all'1-0 contro la Roma è stata avviata e condotta da questi tre uomini, che il club nerazzurro ha voluto omaggiare sui propri profili social mostrando appunto le immagini del gol. Tutto bellissimo: il lancio millimetrico di Asllani, il controllo a seguire di Dimarco e il movimento di Thuram per smarcarsi in area di rigore.

Juve, UFFICIALE: lesione alla coscia per Weah, niente FiorentinaDa Kean a Giroud: 'Perché io?'. La brutta moda di non accettare il cambioLa diarchia Inter-Juve non durerà: tutto gioca a favore di Inzaghi, Pioli deve rasserenare il MilanIntermania, Lukaku e la Juve. Sfida sul mercato: la reazione del fratello di Thuram

Inter-Roma 1-0: Thuram segna su assist di Dimarco, Lukaku sconfitto a San SiroSERIE A - Decima giornata di campionato, arriva una delle sfide più attese della stagione: Romelu Lukaku con la sua Roma sul campo dell'Inter. Leggi di più ⮕

Inter Roma, le pagelle di CM: Thuram cancella per sempre Lukaku, Asllani sta fiorendoInter-Roma 1-0 Inter Sommer 6,5: Reattivo sul colpo di testa di Cristante, angolato ma non abbastanza forte, ci arriva tuffandosi alla sua destra. È l’unica parata di una serata abbastanza Leggi di più ⮕

Thuram, un calcio a Lukaku: l'Inter gode ed è prima, affondata la RomaUn gol per cancellare definitivamente chi lo ha preceduto nel cuore dei tifosi dell'Inter prima di spezzarlo. Nel giorno dell'atteso rito... Leggi di più ⮕

