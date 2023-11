Lamborghini, risultati record: nei primi 9 mesi ricavi a 2 miliardi di euro

Risultati record per Lamborghini nei primi nove mesi del 2023. In una nota si legge che la casa bolognese di supercar (gruppo Volkswagen), ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un. Il risultato operativo (pari alla differenza tra il valore e il costo della produzione) è stato pari a 618 milioni di euro, superando l’intero anno fiscale 2022. Per S, il nuovo record «testimonia la lungimiranza delle nostre scelte e la capacità di adattarci al contesto.

. Le vendite si riferiscono quasi esclusivamente a Urus e Huracan: i due modelli, con motore termico, risultano sold out fino a fine produzione, prevista nella seconda metà del 2024, quando la gamma verrà totalmente ibridizzata. Le tre regioni Emea, America e Asia Pacifico distribuiscono, rispettivamente, 3.117, 2.728 e 1.899 vetture., seguiti da Germania (709 unità), Regno Unito (688), Cina, Hong Kong e Macao (643), Giappone (434), Medio Oriente (370) e Italia (336).

