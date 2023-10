LaLiga, le formazioni di Girona-Celta Vigo: Benitez sceglie Bamba per espugnare Montilivi

, che si affronteranno alle ore 21 per l'undicesima giornata de LaLiga.

Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchi. Serie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky.

LaLiga, il programma dell'11° turno: arriva il Clasico, stasera il Girona può allungare in vetta. Tutte le attenzioni saranno focalizzate sul Clasico: domani Barcellona e Real Madrid si affronteranno nel big-match dell'undicesima giornata del campionato spagnolo. Stasera, invece, scende in campo l

Celta in crisi, Benitez conosce la causa: 'Tiriamo più di City e Brighton ma non segniamo'. Sei punti conquistati e una sola vittoria. Il Celta di Rafael Benitez non ha cominciato bene la stagione e l'ex tecnico di Inter, Napoli, Real Madrid e Liverpool è a rischio esonero. Il problema prin

LaLiga: tempo di super sfide, di scena il Clasico. Xavi contro il Real Madrid si affida ai gioielli del vivaio (ANSA)

LaLiga, ecco il Clasico. Ancelotti: '3 punti che valgono tanto'. Xavi contro il Real Madrid si affida ai gioielli del vivaio (ANSA)

Come mantenersi in forma dopo i 60 anni, 7 buone abitudini. Dallo sport all'alimentazione, dai controlli al buon umore: sono tanti gli aspetti su cui poter lavorare per vivere con slancio

Tomori in confusione, Immobile fuori forma, Pulisic pecca di altruismo: la flop 11 della 3ª giornata. CHAMPIONS LEAGUE - Ecco i peggiori 11 della 3ª giornata della fase a gironi. Il Milan cade a Parigi, rossoneri bocciati in toto. Tomori ipnotizzato da Mbappé, è colpevole anche sul secondo gol. Reijnders non convince, il PSG banchetta a centrocampo. Pulisic paga caro la chance sprecata appena prima del 2-0.