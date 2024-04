Ladro seriale semina panico tra i residenti romani

«Ora ho paura quando sento il rumore delle moto. È stato uno choc oltre ai danni e alle spese per riparare il vetro». Il racconto è di Simona vittima nei giorni scorsi del ladro seriale che nel corso delle ultime settimane sta seminando panico e terrore tra i residenti di diversi quartieri romani . L’uomo si avvicina con lo scooter alle auto ferme al semaforo e con molta scaltrezza rompe il finestrino portandosi via le borse lasciate sul sedile posteriore.

Furto del portafoglio alla figlia della defunta durante la veglia funebre a Siracusa Il metodo I colpi “perfetti” non lasciano fortunatamente scie di sangue, ma hanno uno stesso modus operandi ben descritto e denunciato alle forze dell’ordine. Solo pochi giorni fa, un’altra ragazza, in via Mattia Battistini, ha subìto lo stesso furto con strappo.

