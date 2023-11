La vita di Jon Fosse. Tra alcol e ritorno salvifico alla fede

Un periodo davvero duro per lo scrittore che si stava dedicando al teatro, un genere che l'ha come «consumato». «Sono una persona timida e in un certo senso molto riservata e il teatro è l'opposto. Quindi ero la persona sbagliata per quel lavoro. Non ho rimpianti. Era bello bere whisky», ha dichiarato il 64enne autore nell'intervista.

Nato nel 1959 da una famiglia di contadini nella Norvegia occidentale, aveva 7 anni quando subì un incidente quasi mortale. Uno dei suoi personaggi, Asle, un alter ego ricorrente nei suoi libri, subisce lo stesso incidente nella sua raccolta di racconti Scenes from a Childhood (1994) e in Septology (2021), ampiamente considerato il suo capolavoro. Ma sul tema lui resta sempre nel vago. Anche ora: «Non mi piace parlarne, a dire il vero.

E forse a quell'evento è anche collegata l'altra svolta avvenuta dopo il 2012. Anarchico e di sinistra, Fosse è sempre rimasto ai bordi della religione. «Già negli anni Ottanta frequentavo la chiesa cattolica di Bergen... mi attirava ma sentivo che era sbagliato convertirsi».

Un percorso incredibile verso un Nobel a cui Fosse proprio non riusciva a credere. Quando Mats Malm, il segretario permanente dell'Accademia di Svezia, l'ha chiamato per avvisarlo, non voleva convincersi. Allora Malm gli ha detto: «Se non ci credi guardami in televisione all'una in punto».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENZIA_ANSA: Troppi morti, fosse comuni nella StrisciaNei cimiteri non c'è più posto, i corpi inumati in tutta fretta (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Dinosauri, la nuova scoperta sull'estinzione di massa: «L'asteroide ha bloccato la fotosintesi clorofilliana pChe la fine dell'era dei dinosauri - terminata circa 66 milioni di anni fa - fosse connessa...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: La stella di David a Parigi spiega la guerra tra Israele e HamasPer capire la guerra tra Israele e Hamas forse è utile uscire dalla Palestina e dal Medio Oriente, tornare in Europa e in uno dei suoi cuori po...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Gaza, missile vicino alla chiesa cattolica: tra i fedeli prevale la calmaNella parrocchia della Sacra Famiglia messa interrotta ma niente scene di panico (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Lo spread tra Btp e Bund chiude ad un passo da 196 puntiLo spread tra Btp e Bund chiude ad un passo dai 196 punti (195,7), un punto e mezzo in meno rispetto all'avvio ma sopra la chiusura di ieri a 191,7 punti. Cala di sei punti base il rendimento del decennale italiano che archivia la giornata al 4,71%. (ANSA).

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Papa Francesco: 'Tra Messi e Maradona, scelgo Pelè'Il Papa e la salute: 'Sto benissimo, sono vivo'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕