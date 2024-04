La vita con due gemelline appena nate: notti in bianco per Veronica e Andreas

La vita con un neonato non è per niente facile e lo sanno bene Veronica Peparini e Andreas Muller che di figlie appena nate ne hanno due. Le gemelline Penelope e Ginevra hanno cambiato il mondo e la quotidianità dei loro genitori, travolgendola e riempendola d'amore, ma anche con un po' di insonnia. Mamma e papà sapevano bene che, con il loro arrivo, avrebbero dormito di meno. Veronica è anche mamma di due figli avuti dalla precedente relazione.

Andreas e Veronica, genitori modello Andreas e Veronica hanno trascorso la notte in bianco, come mostrato nelle loro storie Instagram, mentre in braccio tengono le gemelline che si rifiutano di dormire. «Buonanotte a voi, qui si inizia ora!», scrive la coreografa su Instagram verso le 11 di sera.

Gemelline Neonato Notti Insonni Genitori Amore

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Veronica Peparini sola al compleanno (53 anni), Andreas Muller: «Ti amo, aspettatemi»Veronica Peparini e Andreas Muller sono una delle coppie più amate del mondo dello...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Andreas Müller e la fidanzata Veronica Peparini annunciano la nascita delle gemelline Penelope e Ginevra«Sono in lacrime e senza parole… Ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco», scrive su Instagram il ballerino di Amici

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Veronica Peparini e Andreas Muller, sono nate le gemelline: le prime foto socialÈ il giorno più bello per Veronica Peparini e Andreas Muller. La coreografa e ballerina e il compagno sono diventati genitori di due gemelline, Penelope e Ginevra. Le piccole sono state subito presentate sui social e accolte con affetto dai post di auguri e congratulazioni di amici e follower.

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »

Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori delle gemelle Penelope e GinevraVeronica Peparini mamma a 52 anni: nate le gemelle Penelope e Ginevra per la gioia del papà Andreas Muller. Leggi l'annuncio della nascita sui social.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori: sono nate le gemelle Penelope e GinevraCon un post su Instagram, corredato da un paio di tenerissimi scatti delle figlie, la coreografa romana, rimasta incinta all’età di 52 anni, e il 27enne ballerino, ex vincitore di “Amici”, hanno annunciato la nascita delle loro bambine

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Andreas Muller racconta il parto di Veronica Peparini: «Sono stato con lei in sala, è un esempio per tutte leAndreas Muller (27 anni) e Veronica Peparini (53 anni) sono diventati genitori per la prima...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »