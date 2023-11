'La via per combattere l'astensione e rendere il popolo sovrano'

Professoressa, si fa un gran parlare dei possibili conflitti di potere tra il capo dello Stato e il premier, qualora la riforma venisse approvata. Hanno ragione i critici? «Guardi che la procedura resta simile. Anche nell'attuale assetto ordinamentale, e nella prassi, il presidente della Repubblica adotta lo scioglimento delle Camere solo dopo aver sentito il presidente del Consiglio dei ministri. Com'è stato in passato, sarà in futuro. In caso di differenze di vedute, si potrà puntare sulla collaborazione tra i due soggetti. Ma rispetto al quadro odierno, non ci sono sostanziali divergenze».

