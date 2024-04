La trasformazione di Lola: da cane abusato a cane adottato

Lola ha dovuto superare una prova terribile: la sua strada verso la guarigione è stata tutt'altro che facile, ma basta guardare questo 'prima e dopo' per comprendere la trasformazione che questo cane ha fatto in pochi mesi, da quando è arrivato a gennaio al Palm Beach County Animal Care and Control vittima di abusi, ad oggi che è stato adottato. Questa cagnolina di un anno e mezzo è stata ritrovata nella contea di Palm Beach, in Florida, gonfia come un palloncino.

Pensavano fosse stata punta da delle api o che avesse una reazione allergica, e invece aveva dei lacci di scarpe legati intorno al collo. Il suo proprietario avrebbe voluto liberarsene così, strozzandola. E le ha causato una lenta e terribile agonia. Il cappio le ha fatto gonfiare il viso e le rendeva sempre più difficile la respirazione. Se non fosse stata trovata quel giorno, sarebbe senz'altro mort

Lola Cane Abuso Adozione Riabilitazione

Italia Ultime Notizie

