La transizione demografica in Italia: il numero delle nascite in calo

Nel 2023 ci sono stati 379mila nuovi nati, un numero molto inferiore a quello dei decessi: 661mila. In parte, siamo di fronte a un effetto naturale dell'invecchiamento della popolazione, ma il numero di figli per donna è anche quello al minimo storico, intorno a 1,2.

Molto più basso di quello di circa 2,1 che sarebbe necessario per mantenere la popolazione. Solo l'immigrazione compensa lo sbilanciamento fra nascite e morti, evitando che l'Italia si svuoti.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Nel 2023 ogni romano ha perso 107 ore di vita nel trafficoLo dice il 13° rapporto del TomTom traffic index. La Capitale è la 12° città più trafficata al mondo e tra quelle dove si...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

BYD frena nel quarto trimestre, ma è record di utili nel 2023Negli ultimi tre mesi dello scorso anno “solo” +18,6%, l’aumento meno incisivo dal 2022. Le vendite hanno perso slancio in Cina mentre è in corso una dura guerra dei prezzi

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Istat, in Italia quasi 6 milioni di persone in povertà assoluta nel 2023I titoli di Sky TG24 del 25 marzo, edizione delle 13

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Oltre 4.000 nuovi ristoranti aperti nel 2023 in ItaliaAgli italiani (ma anche ai turisti in Italia) piace sempre di più mangiare fuori. Secondo un'elaborazione di Unioncamere-InfoCamere sui dati del registro delle imprese al 31 dicembre 2023, il panorama della ristorazione in Italia è in crescita.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

L'Italia Under 20 fa tripletta: vinta ancora l'Elite League come nel 2022 e 2023Il Ct Bollini: 'I ragazzi sentono l'importanza della maglia azzurra'

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Pichetto, nel 2023 calati del 15% i consumi di gas in Italia'I consumi di gas registrati in Italia nel 2023 sono stati di circa 61,1 miliardi di metri cubi (in calo del 15% rispetto al 2022, secondo i dati Snam), di cui 61,2 miliardi di metri cubi importati. Nel 2022 i consumi erano di 70 miliardi di metri cubi'.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »