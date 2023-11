La tragedia sfiorata di Dost e i pensieri di Schone. L'ex Genoa valuta di ritirarsi

Schöne si è espresso oggi in merito:"Non puoi mai essere preparato per queste cose, ma è incredibile che succedano nuovamente. Ed è una cosa che ti fa pensare e ti fa venire dei dubbi. Se devo essere sincero, penso al ritiro. So che un giorno la mia carrierà finirà, non sono più giovane. E in momenti come questo tutto diventa più chiaro. Ci sono cose più importanti del calcio".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: La tragedia sfiorata di Dost e i pensieri di Schone. L'ex Genoa pensa di ritirarsiLasse Schöne medita il ritiro dal calcio giocato. L'ex centrocampista di Genoa e Ajax è rimasto particolarmente colpito dal malore che ha colpito Bas Dost nel corso di AZ Alkmaar-NEC e che ha spaven

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Genoa-Reggiana, le formazioni ufficiali: Gila si affida a Puscas, Nesta ad AntisteGENOA (3-5-2): Leali; Bani, Vogliacco, Matturro; De Winter, Thorsby, Strootman, Kutlu, Haps; Galdames, Puscas. Allenatore: Alberto Gilardino. A disposizione: Martinez, Sommariva, Martin, Dragusin, Gudmundsson,

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Diretta Coppa Italia: segui Genoa-Reggiana LIVECorriere dello Sport

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Genoa-Reggiana LIVE: giocano Puscas e StrootmanSky Sport

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Genoa-Reggiana, le formazioni ufficiali di Coppa Italia: Gilardino si affida a Puscas in attaccoA Marassi si affrontano Genoa e Reggiana nella sfida dei sedicesimi di Coppa Italia. In palio c'è il passaggio del turno agli ottavi contro la Lazio. Gilardino è di nuovo senza Retegui e si affida i

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Haps porta il Genoa ai supplementari: 1-1 con la Reggiana al 90' in Coppa ItaliaDopo il primo tempo terminato con il vantaggio della Reggiana a Marassi nella ripresa il Genoa ha rimesso le cose in parità e per capire chi andrà agli ottavi di finale serviranno i tempi supplement

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕