La tosse e la tubercolosi: un mistero da risolvere

Michael Shiloh studiava la tubercolosi da una ventina d’anni quando ha cominciato a porsi una domanda apparentemente ovvia: cosa fa tossire le persone affette da tubercolosi? La tosse è il sintomo caratteristico della malattia e uno dei principali modi di trasmissione, ma nonostante la sua specializzazione in infettivologia e i molti anni di ricerche su questo agente patogeno, Shiloh si è reso conto di non sapere la risposta.

Consultando la letteratura ha dedotto che il tema “essenzialmente non era mai stato studiato, almeno non a livello molecolare”. Per chiarire il ruolo della tosse nella malattia bisogna prima comprendere il suo ruolo nella salute. “La tosse è uno degli importantissimi processi difensivi di cui disponiamo per ripulire il sistema respiratorio”, dice Stuart Mazzone, neuroscienziato dell’università di Melbourne, in Australia. Ma contribuisce anche a diffondere le malattie, come hanno mostrato le ricerche di Shiloh e di altri. E un controllo difettoso della tosse, che porta a tossire troppo o troppo poco, può provocare gravi problemi di salut





