La tendenza del pigiama fuori casa è... ancora tendenza! Lasciatevi conquistare da queste proposte, tra completi ispirati al famoso set da notte a veri e propri pigiami che fanno un figurone anche alla luce del sole. Sull'idea dell'uscire di casa in pigiama si sprecano da decenni battute e ironia, tanto che come nel migliore dei paradossi quello che è da sempre sembrato un vero e proprio tabù e finito col divenire un'abitudine sdoganata.

Anzi, per dirla meglio uscire indossando un pigiama o un completo che ne ricordi le sembianze, è diventato un vero e proprio trend. Di giorno con un paio di sandali flat o di sneakers, la sera con un tacco alto: le infinite possibilità di abbinarlo e declinarlo in base all'occasione hanno reso il classico completo camicia e pantalone a palazzo una certezza, non solo per fare dei gran sogni d'oro

