La tempesta Ciarán si abbatte sul Canale della Manica

Invece, circa 1,2 milioni di case sono rimaste senza elettricità, di cui 780mila in Bretagna, dopo il passaggio della tempesta Ciaran, con raffiche di vento registrate a più di 170 km/h. La tempesta Ciaran "ha causato gravi danni alla rete pubblica di distribuzione elettrica nel quartiere nord-occidentale del Paese (alberi caduti sulle linee elettriche, tralicci e cavi strappati)", indica Enedis in un comunicato stampa.

