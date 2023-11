La tassa sugli extraprofitti delle banche si è dissolta

La tassa sugli extraprofitti delle banche si è ormai dissolta come neve al sole. A settembre il governo ha cambiato il metodo di calcolo e soprattutto ha concesso agli istituti di credito di pagare la tassa oppure di accantonare due volte e mezzo il dovuto come riserva indisponibile. Se le banche scelgono questa seconda opzione, i fondi non escono dalla banca, non sono distribuiti come dividendi e vengono posti a rafforzamento del capitale.

Come era facile prevedere, tutte le banche – anche quelle a controllo pubblico - hanno optato per la seconda strada. Una decisione che non deve sorprendere. La strada dell’accantonamento a riserva rende l’istituto di credito più solido, permettendo in primo luogo un minore costo di finanziamento e quindi maggiori utili e maggiore flessibilità di bilancio in futuro. Una decisione che è nell’interesse degli azionisti e dei managers che non porta alcun beneficio diretto allo Stato. I tre miliardi previsti dal governo andranno tutti in fum





