La svolta di Becky Vardy! FOTO completamente senza veli: 'Perché io posso'. Futuro Inter: fra Zilliacus, Zhang, bilancio e il prestito da ridare ad Oaktree. Milan a pezzi con Leao a terra: caro Sacchi, la colpa è anche di Pioli. Prime pagine 7 novembre: 'Milan ferma il re', Inter-Juve: ancora voi', 'Il popolo: avanti Juve'. Accedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com.

:

CMDOTCOM: Prime pagine 7 novembre: 'Milan ferma il re', Inter-Juve: ancora voi', 'Il popolo: avanti Juve'Sui giornali oggi in edicola tanto spazio a Milan e Lazio, che questa sera si giocano le rispettive chance di qualificazione agli ottavi di Champions League contro Paris Saint-Germain e Feyenoord. Focus

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Juve, Milan e Napoli per lo scudetto: chi si muoverà di più sul mercato?Meno di due mesi all'inizio del mercato invernale: a gennaio riaprirà la sessione trasferimenti e per le squadre di Serie A sarà il momento di correre ai ripari. Anche per le big che corrono per lo

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Inter, Juve, Milan e Napoli per lo scudetto: chi si muoverà di più sul mercato?Meno di due mesi all'inizio del mercato invernale: a gennaio riaprirà la sessione trasferimenti e per le squadre di Serie A sarà il momento di correre ai ripari. Anche per le big che corrono per lo

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

CORSPORT: Bobo Tv, Vieri annuncia i sostituti di Adani, Cassano e Ventola: ecco chi sonoRivoluzione per la trasmissione dell'ex Juve e Inter: chi sono i volti nuovi nelle dirette

Fonte: CorSport | Leggi di più »

CMDOTCOM: Juve, sfida al Milan per un difensore: il piano di GiuntoliIl mercato di gennaio, per definizione, serve per cercare di risolvere le criticità che presenta una stagione anche per via degli infortuni. E proprio per questo motivo che il Milan sta valutando

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: M.Orlando: 'Milan, fondamentale col PSG. Juve davanti anche giocando male'A parlare di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. Milan, Pioli nel mirino dopo gli ultimi risultati. Col PSG la gara della svolta? 'Contesto i

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »