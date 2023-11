La strategia dell'UE per la parità di genere

Nell'ambito dell'Unione Europea la strategia per la parità di genere in vigore pone l'accento su tre azioni chiave. Richiamo soprattutto quella sullo stop alla violenza sulle donne, ignobile fenomeno tuttora tristemente presente (e sabato ne ricorrerà la Giornata internazionale)', ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Women economic forum.

'Vi si affiancano quelle sulle pari possibilità per il raggiungimento di posizioni di vertice nel mondo del lavoro e in politica e quella per la adozione di una prospettiva di genere in tutte le politiche europee', ha aggiunto. 'Nulla sarebbe possibile senza un impegno diretto delle donne. Quell'impegno che ne ha suscitato leaders nelle rispettive comunità e ha permesso straordinari cambiamenti sociali. Il vostro trovarvi insieme, costituendo una rete, un network, testimonia la presa di coscienza di come l'elemento femminile rappresenti una grande energia. Vi unisce, e vi riguarda, la vostra espressa multilateralità, la vocazione all'apertura, all'ascolto, al lavorare insiem





repubblica » / 🏆 32. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita in UzbekistanIIl capo dello Stato è da ieri a Taskent, in serata la visita a Samarcanda (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

'I Giorni della Ricerca', cerimonia di celebrazione con il presidente della Repubblica Mattarella(ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Premierato, la bufala su Mattarella a Seul su Repubblica: tutto per colpire MeloniLa riforma costituzionale , il premierato, sta facendo perdere la testa alla sinistra. Sia in Parlamento, sia sui quotidiani. Già, perch&eacut...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

“Basta guerre, basta ingiustizie”, srotolato uno striscione nella navata centrale del Duomo di…“Basta guerre, basta ingiustizie”. Lo dice un gruppo di cittadini che ieri sera ha srotolato uno striscione con queste parole nella navata centrale del Duomo di Milano. “Siamo cittadini e cittadine che non reggono più nell’assistere a ciò che avviene nel mondo.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Israele, in Duomo a Milano un appello per la pace: “Basta guerre, basta ingiustizie”“ Basta guerre, basta ingiustizie ” è la scritta comparsa all'interno del Duomo di Milano ieri sera, le let...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Mattarella alla cerimonia di apertura dell'Assemblea di Anci a GenovaAGI/Vista - Il Presidente della Repubblica Mattarella a Genova per la cerimonia di apertura

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »